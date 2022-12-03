Эксперт Борис Межуев допускает отставку президента США Байдена из-за утечки документов связанных с Twitter

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3 декабря 2022, 16:43 Источник: РИА Новости

Публикация документов о цензуре в Twitter, в том числе табу на скандалы, связанные с Хантером Байденом и расследование по инициативе Республиканской партией в Палате представителей могут привести к досрочной отставке Джо Байдена. Такое мнение высказывает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.



Новый владелец Twitter Илон Маск ранее разместил ссылку на расследование о цензуре сообщений, связанных с ноутбуком Хантера Байдена.



Борис Межуев считает, что утечка информации «осложнит Байдену жизнь и сыграет роль в его дальнейшей политической жизни», вероятно будет проведена какая-то процедура расследования, но «до импичмента не дойдет».



Политолог высказывает мнение, «что вся эта история разрешится досрочным уходом Байдена», возможно уже даже следующем году.



Борис Межуев считает, что американский предприниматель Илон Маск совсем «не случайно» купил Twitter, за Илоном Маском «явно стоят те силы в США, которые хотят досрочного ухода Байдена, и эта явная борьба с Байденом приобретает не просто тактический, а политический и стратегический характер».



Для американской власти к 2020 году запросы к руководству соцсети Twitter на цензуру и удаление твитов стали обычным занятием. Об этом своей публикации ранее написал американский журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании.



Ссылку на сообщение Мэтта Таибби опубликовал на своей странице владелец Twitter Илон Маск с примечанием «Приступим».



Мэтт Таибби в публикации говорит о том, что компания Twitter постоянно выполняла указания властей США, в первую очередь от Демократической партии, проводить цензурированные наблюдения своей социальной сети и приводит переписку представителя «команды Байдена» с руководстом Twitter.



На отправленное сообщение: «Новые данные на пересмотр от команды Байдена» ответное сообщение: «Сделано».



Автор публикации отмечает, что подобные запросы поступали и со стороны Белого дома, когда президентом США был Дональд Трамп.



Отмечается, проверить подлинность информации, приведенной Мэттом Таибби, пока не представляется возможным.



Илон Маск ранее пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, связанные со скандалом с ноутбуком Хантера Байдена.



Владелец соцсети Twitter, американский бизнесмен Илон Маск ранее заявил, что история с Хантером Байденом и «то, что на самом деле произошло» «будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени».



Компания Rasmussen Report провела опрос, результаты исследования общественного мнения показали, что 62% американцев поддерживают анонсированные Республиканской партией в Палате представителей Конгресса США ряд расследований, касающихся деятельности Джо Байдена и Хантера Байдена.



