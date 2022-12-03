Глава МИД Украины Кулеба: дипломатов страны пытаются запугать

В адрес украинских дипломатов зафиксированы 18 фактов угроз из 12 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.
По словам представителя ведомства, на дипломатов было совершено покушение в Испании. Кроме того, многие из них получили пакеты с угрозами в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и других странах.
Кулеба считает, что подобные методы являются попытками запугивания и ослабления Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве проходят экстренные отключения электроэнергии.
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