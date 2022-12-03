Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава МИД Украины Кулеба: дипломатов страны пытаются запугать

, 11:36

Глава МИД Украины Кулеба: дипломатов страны пытаются запугать
Дмитрий Кулеба, Lev Radin/ globallookpress.com

В адрес украинских дипломатов зафиксированы 18 фактов угроз из 12 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.

По словам представителя ведомства, на дипломатов было совершено покушение в Испании. Кроме того, многие из них получили пакеты с угрозами в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и других странах.

Кулеба считает, что подобные методы являются попытками запугивания и ослабления Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходят экстренные отключения электроэнергии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей