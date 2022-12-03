Замглавы Госдепа США Шерман допустила возможность начала войны между КНР и Тайванем

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3 декабря 2022, 09:59

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, Rod Lamkey - Cnp / globallookpress.com

Первый заместитель главы Государственного департамента Соединенных Штатов Уэнди Шерман допустила возможность начала войны между КНР и Тайванем. Об этом информирует РИА Новости.

«На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина», — процитирована американский дипломат в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер внешнеполитического ведомства США Нед Прайс отметил, что Вашингтон никогда не признает вхождение в состав Российской Федерации Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.