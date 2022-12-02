Политолог Марков: Зеленский совершил рейдерский захват Киево-Печерской Лавры

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2 декабря 2022, 22:03 Источник: Telegram

Киево-Печерская лавра. Фото: Pavlo Gonchar /globallook.com

«Захват» украинскими властями Киево-Печерской лавры превращает конфликт в религиозную войну за православие. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.

2 декабря стало известно, что лавра была перерегистрирована на автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ), которая поддерживается властями Киева. Об этом сообщил представитель церкви Евстратий Зоря.

Марков считает, что ПЦУ — это не церковь, а «криминальная группировка под контролем спецслужб США».

«Зеленский совершил рейдерский захват Киево-Печерской Лавры. Это одна из святынь Руси на протяжении тысячи лет. Ее захват делает [операцию] против киевской хунты святым долгом каждого христианина», - написал в своем телеграм-канале политолог.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев в связи с ситуацией вокруг Украинской православной церкви заявил, что власти Киева стали врагами Христа и православной веры.