Медведев: украинские власти открыто стали врагами Христа

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2 декабря 2022, 16:38 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Украины в том, что они стали врагами Христа. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с преследованием Украинской православной церкви.

Медведев напомнил, что украинские лидеры никогда не отличались «крепостью веры» - «молились только на бабло». Однако сейчас, по его словам, оказались растоптанными фундаментальные права украинских верующих, которых «под страхом разных мерзостей заставляют посещать «правильные» церкви».

«Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», - написал Медведев.

Ранее сообщалось о «контрразведывательных мероприятиях» СБУ в храмах Украинской православной церкви.