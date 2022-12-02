Белый дом: Зеленский пока не готов к переговорам с Россией

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2 декабря 2022, 21:09 Источник: РИА Новости

Решение о возможности начала переговоров с Россией должна принимать Украина, однако пока ее президент Владимир Зеленский не готов к диалогу. Об этом в ходе регулярного брифинга в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не считаем, что президент Зеленский готов к мирным переговорам, хотя и слышали его заявления об открытости дипломатии», - приводит слова Кирби агентство «РИА Новости».

Ранее о неготовности к началу переговоров обоих лидеров конфликтующих сторон - Путина и Зеленского - заявлял бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.