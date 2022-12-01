Бывший директор ЦРУ Петреус: Путин и Зеленский не готовы сейчас начать переговоры

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1 декабря 2022, 09:41

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, I-Images / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы сейчас начать переговорный процесс. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Дэвид Петреус, бывший директор американского Центрального разведывательного управления.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — процитирован Петреус в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

По словам экс-главы ЦРУ, «когда время придет», западные лидеры будут работать с Киевом и Москвой «над созданием и реализацией решения».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, китайский лидер Си Цзиньпин в ходе беседы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал избегать эскалации и расширения кризиса на Украине.