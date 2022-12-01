Си Цзиньпин в разговоре с главой Евросовета Мишелем призвал избегать эскалации и расширения кризиса на Украине

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1 декабря 2022, 09:27

Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Gang / globallookpress.com

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе беседы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал избегать эскалации и расширения кризиса на Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Глава КНР в разговоре с главой Евросовета призвал избегать эскалации и расширения кризиса на Украине», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Си Цзиньпин также отметил, что Пекин всегда выступал за мир на Украине и продолжит по-своему играть конструктивную роль в урегулировании сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее в четверг, председатель КНР заявил, что решение украинского кризиса посредством использования политических методов больше всего отвечает интересам Европы.