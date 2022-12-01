Китайский лидер Си Цзиньпин: решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы

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1 декабря 2022, 09:14

Председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng / globallookpress.com

Решение украинского кризиса с помощью задействования политических методов больше всего отвечает интересам Европы. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.

«Решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы, заявил Си Цзиньпин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов указал, что на участке от Снигиревки до Днепра за полтора месяца погибли минимум 10 тысяч украинских военных.