На участке от Снигиревки до Днепра за полтора месяца погибли минимум 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал глава Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Минимум 10 тысяч украинских военных погибли на участке фронта от Снигиревки до Днепра за 1,5 месяца, сообщил РИА Новости глава Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, офицер ЛНР Андрей Марочко отметил, что ВСУ в настоящий момент перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны.