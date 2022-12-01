Володин: на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть вопрос о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев

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1 декабря 2022, 08:25

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Russian State Duma / globallookpress.com

На следующей неделе Государственная Дума намерена рассмотреть вопрос о запрете в Российской Федерации суррогатного материнства для иностранцев. Об этом проинформировал Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента.

«На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Володина.

По его словам, данное решение «защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж».

К своему посту спикер прикрепил опрос и попросил пользователей высказать свое мнение по поводу планируемого запрета.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Володин, комментируя расстрел украинскими военными безоружных российских пленных, указал на то, что президента Владимира Зеленского следует отдать под трибунал.