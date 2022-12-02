Нарендра Моди заявил о большой ответственности Индии в работе с G20

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2 декабря 2022, 11:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

С самого начала декабря этого года Индия вступила в председательство в G20, также известной как «Группа Двадцати». Премьер Нарендра Моди заявил, что предыдущие 17 председательств принесли большие результаты в обеспечении макроэкономической стабильности, снижении долговой загрузки и в решении многих иных сложностей. Он также сказал, что Индия будет опираться на все свои прошлые достижения. В то же самое время политик признаёт серьёзную ответственность в этом нелегком деле.

Моди написал целую статью на тему главных задач для человеческой цивилизации и проанализировал ситуацию в деталях. Он поразмышлял о составляющей всего человечества, отметив, что люди долгое время боролись друг с другом за ресурсы и территории. «Все живые существа и даже неодушевлённые предметы состоят из пяти базовых элементов, - порассуждал премьер, - земля, вода, огонь, воздух и пространство. Гармония между этими элементами – внутри нас и между нами – необходима для нашего физического, социального и экологического благополучия». Как раз для продвижения такого «общечеловеческого чувства единства» и будет проводить работу Индия в рамках своего председательства в G20. Главной доктриной станет – «Одна Земля, одна семья, одно будущее».

Нарендра Моди упомянул в своём трактате все насущные проблемы, вплоть до климатических. «На все важнейшие вызовы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время – изменение климата, терроризм, пандемия – можно найти ответы не борьбой друг с другом, а исключительно мирными средствами, если будем действовать сообща», - следует из слов политика. Он также отметил огромный потенциал современных технологий, которые позволяют использовать множество возможностей для решения проблем. Премьер не забыл и про свою родную Индию, рассказав о её быстрорастущей экономике.