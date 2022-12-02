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Госсекретарь Блинкен: США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину

, 10:41

Госсекретарь Блинкен: США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину
Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Соединенные Штаты не будут определять условия переговоров с Российской Федерацией за киевскую сторону. С соответствующим заявлением выступил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, ставший собеседником телевизионного канала France 2.

«Мы не будем определять условия (переговоров — АН) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение», — отметил Блинкен.

Также дипломат указал, что диалог между РФ и Киевом всегда возможен.

Как сообщалось ранее в пятницу, Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой вопросы безопасности с целью избежать разрастания украинского конфликта.

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