Блинкен: США продолжают обсуждать с Россией вопросы безопасности, чтобы избежать разрастания украинского конфликта

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2022, 10:26

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Bonnie Cash - Pool via CNP / globallookpress.com

Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой вопросы безопасности, чтобы избежать разрастания конфликта на Украине. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Энтони Блинкен, глава американского Госдепартамента.

«Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Россией вопросы безопасности, чтобы избежать разрастания украинского конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, Блинкен отметил, что глава Белого дома Джо Байден желает избежать расширения украинского конфликта.