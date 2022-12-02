Глава Госдепа Блинкен: президент Байден желает избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией

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2 декабря 2022, 09:56

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d / globallookpress.com

Американский президент Джо Байден желает избежать расширения конфликта на Украине, Вашингтон не хочет войны с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас отметил, что стоимость восстановления Украины после окончания конфликта, скорее всего, существенно превысит 350 млрд долларов.