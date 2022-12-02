Глава ВБ Мэлпас: стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, скорее всего, существенно превысит $350 млрд

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2 декабря 2022, 09:52

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, Lev Radin / globallookpress.com

Стоимость восстановления Украины после окончания конфликта, скорее всего, существенно превысит 350 млрд долларов. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дэвид Мэлпас, глава Всемирного банка (ВБ).

«Стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, скорее всего, существенно превысит $350 млрд, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Мэлпаса, существенных расходов потребует восстановление инфраструктуры бывшей советской республики, прежде всего, ее энергосистемы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, офицер ЛНР Андрей Марочко отметил, что у старших офицеров украинской армии, находящихся в районе города Артемовска, панические настроения из-за отсутствия директивы эвакуироваться.