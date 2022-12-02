Офицер ЛНР Марочко: у старших офицеров ВСУ в районе Артемовска панические настроения из-за отсутствия директивы эвакуироваться

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2 декабря 2022, 09:37

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

У старших офицеров украинской армии, находящихся в районе Артемовска, панические настроения из-за отсутствия директивы эвакуироваться. На это, как передает ТАСС, указал офицер ЛНР Андрей Марочко.



«Панические настроения наблюдаются среди старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины, дислоцирующегося в районе Артемовска, из-за отсутствия директивы эвакуироваться из города, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил убеждение в том, что войска РФ в ходе специальной операции будут брать Киев.