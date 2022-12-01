Рогозин выразил убеждение в том, что войска России в ходе спецоперации будут брать Киев

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1 декабря 2022, 15:44

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил убеждение в том, что войска РФ в ходе специальной операции будут брать украинскую столицу. Соответствующее заявление Рогозин сделал, выступая в эфире программы журналиста Владимира Соловьева «Полный контакт».

«Я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать, так же, как мы брали Вену, Берлин, Будапешт», — отметил бывший глава «Роскосмоса».

По словам Дмитрия Рогозина, если РФ остановится, то будет иметь на западных границах «колоссальный накаченный ненавистью и оружием потенциал», ставящий под сомнение факт существования страны.

Как сообщалось ранее сегодня, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель проинформировал, что на заседании руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ представит план Еврокомиссии об организации «спецтрибунала по Украине».