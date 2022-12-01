Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ представит план Еврокомиссии о создании «спецтрибунала по Украине»

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1 декабря 2022, 14:47

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Spada / globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель проинформировал, что на заседании руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ представит план Европейской комиссии о создании «спецтрибунала по Украине». Об этом информирует РИА Новости.

«Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Польше в четверг представит план Еврокомиссии о создании международного "спецтрибунала по Украине"», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Также Боррель отметил, что обсудит на заседании возможности конфискации замороженных российских средств и их использования на нужды Украины.

Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил о новом обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 50 на 50.