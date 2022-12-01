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Лидер ДНР Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 50 на 50

, 14:20

Лидер ДНР Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 50 на 50
Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал о новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной по формуле 50 на 50. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине», — говорится в посте Пушилина.

По его словам, среди освобождаемых двенадцать бойцов из ДНР, восемь — из ЛНР.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что прозрения Североатлантического альянса по ситуации на Украине ожидать не стоит.

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