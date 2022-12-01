Пресс-секретарь Путина Песков: прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит

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1 декабря 2022, 13:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Прозрения Североатлантического альянса по ситуации на Украине ожидать не стоит. Такое заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Прозрения НАТО по ситуации на Украине ожидать не стоит», — приведено высказывание Пескова в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также пресс-секретарь отметил, что альянс все еще накачивает оружием киевскую сторону, чем только осложняет ситуацию для нее.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал, что попытки Запада организовать «трибунал» по Украине не будут иметь никакой легитимности и будут осуждаться.