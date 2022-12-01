Спикер Кремля Песков: попытки Запада создать «трибунал» по Украине не будут иметь никакой легитимности и будут осуждаться

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1 декабря 2022, 13:20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Попытки западной стороны организовать «трибунал» по Украине не будут иметь никакой легитимности и будут осуждаться. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Попытки Запада создать “трибунал” для расследования действий РФ на Украине не будут иметь никакой легитимности и будут осуждаться», — приведено высказывание Пескова в публикации, появившейся в TG-канале.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что украинский конфликт «разрушил идею содержательного диалога» между Россией и альянсом.