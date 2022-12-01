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Столтенберг: конфликт на Украине «разрушил идею содержательного диалога» между Россией и НАТО

, 13:10

Столтенберг: конфликт на Украине «разрушил идею содержательного диалога» между Россией и НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Alberto Ortega / globallookpress.com

Конфликт на Украине «разрушил идею содержательного диалога» между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Такое заявление, как информирует РИА Новости, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, мира, где Москва принимала участие в саммитах НАТО, больше не существует. Генсек отметил, что украинский конфликт «разрушил идею содержательного диалога» РФ и альянса.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что армия страны на Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.

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