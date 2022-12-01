Эксперт Митрохович о потолке цен на нефть: «Рано или поздно РФ придется переориентироваться на Азию и Восток»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 17:22 Антон Николаев,

Нефтяная качалка, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович объяснил «Аргументам недели», как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке после того, как будет установлен потолок цен на российскую нефть.

«Потолок цен - это мера, которая постепенно будет подрывать сложившиеся правила игры в международной торговле. В перспективе это может вызвать обратную реакцию. Мое предположение, что этот компромисс просуществует несколько месяцев, потом будут попытки уменьшить ценовые ограничения на нефть или будут придуманы другие рычаги давления на Россию. Все равно придется переключаться на альтернативных страховщиков, перевозчиков, которые зарегистрированы в России, Азии или на Востоке. Если мы, например, увидим низкую предельную цену на нефть через полгода, то придется отказываться от услуг европейских перевозчиков и страховщиков».

Напомним, что Еврокомиссия рекомендовала установить потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.