Глава МИД Лавров: восстановления прежних отношений России с Западом не будет

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1 декабря 2022, 11:55

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Восстановления прежних отношений Российской Федерации с западной стороной не будет. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«Восстановления прежних отношений с Западом не будет — Лавров», — говорится в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

Также отечественный дипломат отметил, что Запад «покалечил» Совет Европы, не оставив данной организации «шансов на выздоровление».

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров указал на то, что Североатлантический альянс вернулся к приоритетам холодной войны.