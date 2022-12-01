Глава МИД Лавров: НАТО вернулось к приоритетам холодной войны, русских хотят держать вне Европы

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1 декабря 2022, 11:45

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс вернулся к приоритетам холодной войны, русских хотят держать вне Европы. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лавров заявил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны, русских хотят держать вне Европы», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Глава МИД также отметил, что полномочия и компетенции ОБСЕ всячески размывают и растаскивают по узким форматам.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественное внешнеполитическое ведомство назвало резолюцию парламента Германии по «голодомору» попыткой подстегнуть насаждаемую на Украине кампанию по демонизации РФ.