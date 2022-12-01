МИД РФ назвал резолюцию Бундестага по «голодомору» попыткой подстегнуть насаждаемую на Украине кампанию по демонизации России

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1 декабря 2022, 10:23

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ назвало резолюцию Бундестага по «голодомору» попыткой подстегнуть насаждаемую на Украине кампанию по демонизации России. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства.

МИД отреагировал на принятие немецким парламентом документа, в котором массовый голод в 1932-1933 годах признан «геноцидом украинского народа».

В заявлении министерства, в частности, говорится, что «налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России», стравить украинцев с жителями РФ. Также отмечается, что депутатам Бундестага должно быть стыдно за свои аморальные решения.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат в послы Вашингтона в России Линн Трейси поддержала дальнейшее ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы.