Кандидат в послы США в Москве Линн Трейси поддержала дальнейшее ужесточение санкций против России

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1 декабря 2022, 09:57

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Американский дипломат Линн Трейси, которая является кандидатом в послы Соединенных Штатов в Москве, поддержала дальнейшее ужесточение ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Я абсолютно согласна с тем, что правильный курс — не сворачивать с пути санкций, продолжать ужесточать санкции», — процитирована Трейси в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус выразил мнение, согласно которому глава России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не готовы сейчас начать переговорный процесс.