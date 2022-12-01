Кандидат в послы США в Москве Линн Трейси поддержала дальнейшее ужесточение санкций против России

Американский дипломат Линн Трейси, которая является кандидатом в послы Соединенных Штатов в Москве, поддержала дальнейшее ужесточение ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.
«Я абсолютно согласна с тем, что правильный курс — не сворачивать с пути санкций, продолжать ужесточать санкции», — процитирована Трейси в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус выразил мнение, согласно которому глава России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не готовы сейчас начать переговорный процесс.