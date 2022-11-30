Журналист Подоляка о ляпе фон дер Ляйен: «Правда всегда будет просачиваться»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 ноября 2022, 17:27 Антон Николаев,

Юрий Подоляка считает, что данные главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ близки к правде. Эксперт также привел пример, назвав потери украинских военных под Артемовском «очень высокими». Об этом Подоляка сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Сегодня получился ляп с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которая подтвердила наши с вами расчеты о том, что украинские вооруженные силы потеряли около 100 тысяч человек, потом это все быстро убрали, но слово не воробей. Даже для европейских чиновников степень украинской секретности неважна. Правда всегда будет просачиваться. Действительно, на Артемовском направлении потери противника очень высокие. Туда перебрасываются резервы, выстраиваются новые линии обороны, но я очень надеюсь, что Артемовск будет взят до Нового года, так как наши войска полны решимости».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что с начала военного конфликта погибли сто тысяч солдат и офицеров ВСУ. Позже из твиттера фон дер Ляйен исчезло видео, в котором она приводила данные об убитых военных и мирных жителях Украины.