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Аргументы Недели → Политика 13+

Совет Федерации одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

, 14:09

Сенаторы верхней палаты парламента РФ в среду одобрили на пленарном заседании закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, направленной на желание сменить пол.

За закон проголосовали единогласно. Принятый документ запрещает распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. В нем также прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в аналогичных источниках.

Роскомнадзор наделен полномочием включать запрещенную информацию единый реестр запрещенной информации в целях последующего ее блокирования и полномочен определять порядок проведения мониторинга в интернете для выявления информации, доступ к которой должен быть ограничен согласно федеральному закону.

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Политика

Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.