Совет Федерации одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

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30 ноября 2022, 14:09

Сенаторы верхней палаты парламента РФ в среду одобрили на пленарном заседании закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, направленной на желание сменить пол.

За закон проголосовали единогласно. Принятый документ запрещает распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. В нем также прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в аналогичных источниках.

Роскомнадзор наделен полномочием включать запрещенную информацию единый реестр запрещенной информации в целях последующего ее блокирования и полномочен определять порядок проведения мониторинга в интернете для выявления информации, доступ к которой должен быть ограничен согласно федеральному закону.