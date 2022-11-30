Политолог Светов: «Хотелось бы, чтобы второй волны мобилизации не было»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 ноября 2022, 12:01 Антон Николаев,

Юрий Светов считает, что возможная вторая волна мобилизации начнется тогда, когда противник перейдет в серьезную атаку. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Откровенно скажу, что не знаю, будет ли следующий этап мобилизации. Хотелось бы, чтобы не было. Это будет зависеть от того, как мы сейчас будем осуществлять следующий этап специальной военной операции. Если верить словам главы ДНР Дениса Пушилина, то продвижение вперед осуществляется. Будем ли мы продолжать наступление, будем ли мы уничтожать критическую инфраструктуру Украины? - Это одно дело. Если мы поддадимся призывам, которые звучат от американских военных, что нужно перемирие, ни у одной из сторон нет сил победить, то мы снова позволим Украине перегруппироваться с помощью Запада, накопить силы и атаковать нас. От этого и зависит, будет ли вторая волна или нет».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что тех сил, которые сформировались во время первой волны частичной мобилизации, хватит для того, чтобы выполнить главные задачи СВО.