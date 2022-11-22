Военный эксперт Дандыкин: «Второй волны мобилизации пока ждать не стоит»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 ноября 2022, 16:53 Антон Николаев

ВСУ / Cover Images / https://www.globallookpress.com

Василий Дандыкин считает, что тех сил, которые сформировались во время первой волны частичной мобилизации, хватит для того, чтобы выполнить главные задачи СВО. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, что в ближайшие месяцы второй волны мобилизации не будет. Кого призвали, добровольцы находятся на передовой, они пополнили ряды наших частей. Основная часть - это резерв, который готовят сейчас на полигонах. Это своего рода второй эшелон. Они будут действовать согласно распоряжению и приказу. Сейчас достаточно солдат, чтобы решить специальной военной операции: освобождение Донбасса и всех земель, которые находятся на Украине. Также нужно отбрасывать врага от приграничных территорий, где обстреливают Белградскую, Брянскую и Курскую области».

Ранее военный эксперт Александр Широкорад предположил, что вторую волну частичной мобилизации стоит ожидать в феврале - марте следующего года.