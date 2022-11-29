Токаев и Путин обсудили создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер РФ Владимир Путин обсудили перспективу создания «тройственного газового союза» с Узбекистаном.
В ходе двусторонних переговоров глав РФ и Казахстана было обсуждено создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.
На встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Токаев отметил, что республике требуется «вникнуть в тему», чтобы понять перспективы ее развития.
Ранее 28 ноября в Кремле состоялись переговоры лидера Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и президента РФ Владимира Путина. Основной целью диалога стало обсуждение российско-казахстанских отношений.