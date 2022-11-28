Глава Бурятии Цыденов ответил на слова Папы римского Франциска о жестокости бурятов: «Бог с теми, за кем правда!»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 22:47 Источник: Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов считает, что если сражающихся в зоне специальной военной операции воинов-бурятов заметил сам папа Римский Франциск, «значит, они хорошо делают свое дело».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова первой возмутилась словами понтифика в адрес чеченцев и бурятов, указавшего на их жестокость.

Глава региона Цыденов в своем сообщении, опубликованном в Telegrav-канале, отметил, что воины - его земляки - с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии.

«Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным - именно так воюет российская армия», - пишет Цыденов, подчеркнув, что в армии России сотни национальностей, в том числе буряты.

По его словам, слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей - а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население - странно.

Цыденов напомнил про геноцид индейцев в Северной Америке, Крестовые походы, про Белград и Ливию. Столица Сербии и целое государства были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. Сейчас многонациональная армия РФ защищает свою страну и мирное население.

Понтифик в интервью иезуитскому изданию America, комментируя конфликт на Украине, заявил, что «как правило, самым жестокими являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, это чеченцы, буряты».