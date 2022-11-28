Захарова: заявления Папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют запредельное извращение

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28 ноября 2022, 22:20 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

"Это же надо быть извращенцами истины", - высказалась в понедельник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова по поводу заявления Папы Римского Франциска в интервью американским СМИ, в котором понтифик назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине".

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступала сегодня в рамках круглого стола в Совете Федерации.

Официального представителя МИД РФ возмутило интервью Папы Римского.

Захарова указала, что это даже не русофобия, а извращение невероятного уровня.

Она напомнила, как в период девяностых - начале двухтысячных говорили абсолютно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа. "А теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских", - отметила дипломат.

Понтифик в своем интервью, назвав чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских военных на Украине", высказался, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".