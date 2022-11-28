Аксенов назвал заявление киевской власти по возвращению Крыма неоригинальным

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28 ноября 2022, 20:31 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в понедельник назвал заявление киевской власти по возвращению полуострова неоригинальным, а также напомнил, что такие обещания звучат последние восемь лет.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что через полгода отправится в Крым и устроит прямое включение с набережной Ялты.

Сергей Аксенов подчеркнул, что "некто Подоляк" собрался в Ялту через шесть месяцев, до этого "некто Ермак" (глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак – Прим. ред.) регулярно говорил о желании вернуть Крым в состав Украины, а сам украинский лидер рассказывал о планах приехать на полуостров и увидеть море. "Надо сказать, что "95-й квартал" неоригинален", – заключил глава российской республики.