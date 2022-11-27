The Economist: попытки Киева вернуть Крым военным путем приведут Зеленского к разногласиям с западными партнерами

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27 ноября 2022, 21:33 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/globallook.com

Если Киев решит предпринять попытки военным путем вернуть Крым, это может привести к разногласиям с западными союзниками Украины, пишет в воскресенье британский журнал The Economist.

Издание подчеркивает, что Киев не может позволить себе таких разногласий, так как это может дорого стоить Украине, и тем не менее, руководство страны не исключает возможности наступления в Крыму.

В публикации говорится также, что Запад опасается эскалации конфликта в случае попыток Украины атаковать полуостров и применения Россией ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел РФ Лавров заявлял, что попытки Киева «забрать» Крым обречены на неудачу.