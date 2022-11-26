Лавров: линию киевского режима на то, чтобы забрать Крым, постигнет неудача

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26 ноября 2022, 14:21 Источник: МИД РФ

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в субботу заявил, что линию киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.

Сергей Лавров в рамках интервью для фильма "Нацизм под следствием" заявил, что Владимир Зеленский, озвучивая линию, которая проводилась до февраля текущего года в "гибридном" формате, а сейчас – на поле боя, заявляет, что киевский режим "победит в этой войне" и "заберет все свои земли", в частности, Крым.

Дипломат, однако, отметил, что глава Украины забывает историю полуострова, а, вероятно, никогда ее не знал. По словам Лаврова, он нисколько не сомневается в том, что вышеуказанную линию постигнет неудача.