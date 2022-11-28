Токаев заявил, что в отношениях РФ и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил вечером в понедельник, 28 ноября, что в отношениях Москвы и Астаны в настоящий момент имеются вопросы, которые требуют переговоров сторон.
Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным заявил, что в отношениях Москвы и Астаны есть вопросы, требующие дополнительного согласования. Речь, в частности, идет о газовой сфере.
Президент Казахстана также уточнил, что сказал об этом своему российскому коллеге Владимиру Путину.