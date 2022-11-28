Токаев заявил, что в отношениях РФ и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

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28 ноября 2022, 18:15 Источник: РИА "Новости"

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Lev Radin/globallook.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил вечером в понедельник, 28 ноября, что в отношениях Москвы и Астаны в настоящий момент имеются вопросы, которые требуют переговоров сторон.

Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным заявил, что в отношениях Москвы и Астаны есть вопросы, требующие дополнительного согласования. Речь, в частности, идет о газовой сфере.

Президент Казахстана также уточнил, что сказал об этом своему российскому коллеге Владимиру Путину.