Главы России и Казахстана поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия

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28 ноября 2022, 16:41

Владимир Путин, фото: globallookpress

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, поддержан лидерами стран России Владимиром Путиным и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Текст декларации опубликовал на сайте Кремля.

«Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор)», — говорится в документе, подписанном главами РФ и Казахстана.

Утром 28 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин встретится с коллегой из Казахстана Токаевым для проведения переговоров. Отмечается, что одной из главных тем разговора станет обсуждения российско-казахстанских отношений.