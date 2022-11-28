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Главы России и Казахстана поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия

, 16:41

Главы России и Казахстана поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Владимир Путин, фото: globallookpress

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, поддержан лидерами стран России Владимиром Путиным и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Текст декларации опубликовал на сайте Кремля.  

«Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор)», — говорится в документе, подписанном главами РФ и Казахстана. 

Утром 28 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин встретится с коллегой из Казахстана Токаевым для проведения переговоров. Отмечается, что одной из главных тем разговора станет обсуждения российско-казахстанских отношений.

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