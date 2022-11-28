Путин и Токаев подписали декларацию по случаю тридцатилетия дипломатических отношений РФ и Казахстана

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28 ноября 2022, 15:22 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Москве подписали декларацию между двумя странами по случаю тридцатилетия установления дипотношений.

Касым-Жомарт Токаев приехал в Россию в накануне вечером. Это первый официальный зарубежный визит политика после того, как он вновь вступил в должность президента Казахстана.

Владимир Путин в рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым обратил внимание на то, что его первый официальный зарубежный визит в РФ после переизбрания на должность главы Казахстана говорит об особом характере отношений между двумя государствами, а также подчеркнул, что Москва это высоко ценит.