Путин и Токаев подписали декларацию по случаю тридцатилетия дипломатических отношений РФ и Казахстана

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Москве подписали декларацию между двумя странами по случаю тридцатилетия установления дипотношений.
Касым-Жомарт Токаев приехал в Россию в накануне вечером. Это первый официальный зарубежный визит политика после того, как он вновь вступил в должность президента Казахстана.
Владимир Путин в рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым обратил внимание на то, что его первый официальный зарубежный визит в РФ после переизбрания на должность главы Казахстана говорит об особом характере отношений между двумя государствами, а также подчеркнул, что Москва это высоко ценит.