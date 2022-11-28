Постпред РФ в Женеве Гатилов: Москва не получила ответа по поводу биологической и военной деятельности США на Украине

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28 ноября 2022, 15:06 Источник: РИА "Новости"

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Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что РФ не получила от Вашингтона и Киева исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины.

Геннадий Гатилов в рамках выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве в понедельник, 28 ноября, уточнил, что российская сторона к настоящему моменту не получила надлежащего и содержательного ответа на представленные документы и доказательства, проливающие свет на истинный характер сотрудничества Пентагона, его подрядчиков и Украины в сфере военной и биологической деятельности.