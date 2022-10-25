Россия запросила заседания Совбеза ООН по американским биолабораториям в Украине и использованию беспилотников

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25 октября 2022, 20:54 Источник: ТАСС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: MFA Russia/globallook.com

Российская Федерация запросила проведение заседаний Совета Безопасности ООН по использованию беспилотных летательных аппаратов в Украине, а также по биолабораториям, действующим на территории страны. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По данным министерства обороны России, опубликованным ранее, Соединенные Штаты потратили на создание и работу биологических лабораторий в Украине более 200 млн долларов.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя направил на имя генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша предупреждение о том, что Киев готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». В документе указывается, что Россия воспримет такие действия как акт «ядерного терроризма».