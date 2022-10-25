Постпред РФ при ООН Небензя: если Украина применит «грязную бомбу», Россия воспримет это как «ядерный терроризм»

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25 октября 2022, 07:20

Постпред РФ при ООН В. Небензя, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Если киевский режим применит «грязную бомбу», Россия воспримет это как акт «ядерного терроризма».

Это предупреждение содержится в обращении постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Василия Небензи, направленного на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Небензя заявил, что Украина может устроить «провокацию с грязной бомбой» при поддержке коллективного Запада. Дипломат подчеркнул, что подробная информация о «грязной бомбе» получена в Министерстве обороны РФ.

Постпред России в ООН заявил, что необходимо сделать все возможное для недопущения «этого гнусного преступления». Небензя заверил, что «Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», - передает ТАСС.

Информация о планах властей Украины устроить «провокацию с грязной бомбой» появилась утром 23 октября от РИА Новости со ссылкой на достоверные «источники в разных странах». Сообщалось, что Киев собирается нанести удар по территории Украины, обвинить в этом Россию.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в тоже воскресенье провел переговоры по телефону с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции.

Представители этих стран отвергли данные о «грязной бомбе», назвав их «откровенно ложными».

Власти Украины, президент Владимир Зеленский и глава МИД, опровергли наличие у Киева «грязной бомбы» и планы произвести ее и применить.