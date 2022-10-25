Постпред РФ при ООН Небензя: если Украина применит «грязную бомбу», Россия воспримет это как «ядерный терроризм»

Если киевский режим применит «грязную бомбу», Россия воспримет это как акт «ядерного терроризма».
Это предупреждение содержится в обращении постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Василия Небензи, направленного на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Небензя заявил, что Украина может устроить «провокацию с грязной бомбой» при поддержке коллективного Запада. Дипломат подчеркнул, что подробная информация о «грязной бомбе» получена в Министерстве обороны РФ.
Постпред России в ООН заявил, что необходимо сделать все возможное для недопущения «этого гнусного преступления». Небензя заверил, что «Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине», - передает ТАСС.
Информация о планах властей Украины устроить «провокацию с грязной бомбой» появилась утром 23 октября от РИА Новости со ссылкой на достоверные «источники в разных странах». Сообщалось, что Киев собирается нанести удар по территории Украины, обвинить в этом Россию.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в тоже воскресенье провел переговоры по телефону с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции.
Представители этих стран отвергли данные о «грязной бомбе», назвав их «откровенно ложными».
Власти Украины, президент Владимир Зеленский и глава МИД, опровергли наличие у Киева «грязной бомбы» и планы произвести ее и применить.