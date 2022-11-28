Посол РФ в Великобритании Келин сообщил, что его взрослый семейный сын не мобилизован, у него нет военного образования

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28 ноября 2022, 12:30 Источник: Газета.ру

посол А.Келин, фото с сайта london.mid.ru

Сын Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Великобритании Андрея Келина не мобилизован, не принимает участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине.

Интернет-издание Газета.ру со ссылкой на интервью российского дипломата телерадиокомпании «Би-би-си» пишет, что у Келина-младшего нет необходимого военного образования.

Отвечая на вопрос журналистов британской ТРК «Би-би-си», 65-летний Келин указал, что его сын - взрослый человек, у мужчины есть семья. Как он пояснил, его сын «никогда не был обучен на военного». По словам дипломат, он не видит такого развития событий, при котором его сын отправился бы в зону спецоперации.

Глава российского государства Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о принятом решении о проведении специальной военной спецоперации после просьбы о помощи глав двух республик Донбасса.

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