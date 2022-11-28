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Посол РФ в Великобритании Келин сообщил, что его взрослый семейный сын не мобилизован, у него нет военного образования

, 12:30 Источник: Газета.ру

Посол РФ в Великобритании Келин сообщил, что его взрослый семейный сын не мобилизован, у него нет военного образования
посол А.Келин, фото с сайта london.mid.ru

Сын Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Великобритании Андрея Келина не мобилизован, не принимает участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине.

Интернет-издание Газета.ру со ссылкой на интервью российского дипломата телерадиокомпании «Би-би-си» пишет, что у Келина-младшего нет необходимого военного образования.

Отвечая на вопрос журналистов британской ТРК «Би-би-си»,  65-летний Келин указал, что его сын - взрослый человек, у мужчины есть семья. Как он пояснил, его сын «никогда не был обучен на военного». По словам дипломат, он не видит такого развития событий, при котором его сын отправился бы в зону спецоперации.

Глава российского государства Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о принятом решении о проведении специальной военной спецоперации после просьбы о помощи глав двух республик Донбасса.

Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учёта, который поручил сформировать глава российского государства Владимир Путин, полностью изменит систему призыва.

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