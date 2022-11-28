Общественник Кабанов: систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить

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28 ноября 2022, 11:32 Источник: Член СПЧ Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов, фото t.me/s/kabanovkv

Систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить, учитывая две задачи. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов выразил мнение, что государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учёта, который поручил сформировать глава российского государства Владимир Путин, абсолютно изменит систему призыва.

Комментируя подписанный на прошлой неделе Указ Президента РФ, Кабанов призвал обратить внимание на два важных вопроса.

Член СПЧ считает, что при создании информационного ресурса необходимо учесть все ошибки и злоупотребления, выявленные в ранее реализуемых похожих проектах.

И второе, на что указал Кабанов, учитывая быстро развивающуюся практику утечки персональных данных, установка по киберзащите этого ресурса должна быть в основе идеологии его создания и реализации.

Он предупредил, что без решения этих задач Россия может получить систему, несущую стратегическую угрозу не только обороноспособности страны, но и ее гражданам.