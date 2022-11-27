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27 ноября 2022, 16:05

Ватикан, Mondadori Portfolio / globallookpress.com

Ватикан заявил о своей готовности предоставить место для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом информирует РИА Новости.

«Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам главы внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископа Пола Ричарда Галлахера, Святой престол и папа Франциск всегда были готовы оказать помощь в урегулировании, однако до сих пор не получили конкретного ответа.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что Вашингтон не дает киевской стороне начать переговорный процесс с Москвой.