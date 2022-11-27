Лукашенко: США не позволяют властям Украины начать переговорный процесс с Россией

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27 ноября 2022, 15:24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты не позволяют киевским властям начать переговорный процесс с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам политика, «американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, представитель польского кабинета министров Станислав Жарын допустил, что украинский конфликт со стратегическими перерывами может длиться годами.