Представитель правительства Польши Жарын допустил, что конфликт на Украине со стратегическими перерывами может продолжаться годами

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27 ноября 2022, 12:14

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Конфликт на Украине со стратегическими перерывами может продолжаться годами. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Станислав Жарын, представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства.

Согласно точке зрения Жарына, процитированного российским агентством, предпосылки для установления мира на Украине в настоящий момент отсутствуют.

«Нужно смотреть на ситуацию в широком контексте и подготовиться к тому, что с возможными стратегическими перерывами конфликт может продолжаться годами», — отметил представитель польского кабмина.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка киевской стороны дорого обходится жителям западных государств, но призвал «поддерживать и увеличивать» данную помощь.