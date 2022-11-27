Столтенберг заявил, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но призвал «поддерживать и увеличивать» помощь

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27 ноября 2022, 11:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Stefano Carofei / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поддержка киевской стороны дорого обходится жителям западных государств, но призвал «поддерживать и увеличивать» данную помощь. Об этом информирует ТАСС.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо "поддерживать и увеличивать" помощь Киеву», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Владимира Зеленского за требование денег у Вашингтона и назвал политика коррумпированным диктатором.